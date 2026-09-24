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Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка

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Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - фото 1
Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - фото 1
  • Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4251804127660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Afterimage, Isolation Street, Ghostmantra, People Fall Away, Tears In Rain, Floe, Pleasure System, A Forgotten Purpose, Cloud Mirror
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка

После альбома Echo Principle 2018 года, полноформатный релиз Pleasure System знаменует возвращение Стива Хайленда к четкому программированию ударных и красочным IDM-саундландшафтам, которые доминировали в его дебютном альбоме на лейбле FILM. Ветеран музыкального продюсирования, вернувшийся к работе после долгого перерыва, в своем новом релизе черпает вдохновение в изоляции современной жизни. В Pleasure System британский артист размышляет о своем месте в мире, а меланхоличные синтезаторные переливы и приглушенные ударные, в сочетании с более оптимистичными моментами электронной абстракции, передают тонкое противостояние инь и ян, постоянно борющихся друг с другом за равновесие.

Отзывы о товаре Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Film
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Film
Barcode
[4251804127660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Attraktta
Альбом (сингл)
Pleasure System
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Afterimage, Isolation Street, Ghostmantra, People Fall Away, Tears In Rain, Floe, Pleasure System, A Forgotten Purpose, Cloud Mirror
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
После альбома Echo Principle 2018 года, полноформатный релиз Pleasure System знаменует возвращение Стива Хайленда к четкому программированию ударных и красочным IDM-саундландшафтам, которые доминировали в его дебютном альбоме на лейбле FILM. Ветеран музыкального продюсирования, вернувшийся к работе после долгого перерыва, в своем новом релизе черпает вдохновение в изоляции современной жизни. В Pleasure System британский артист размышляет о своем месте в мире, а меланхоличные синтезаторные переливы и приглушенные ударные, в сочетании с более оптимистичными моментами электронной абстракции, передают тонкое противостояние инь и ян, постоянно борющихся друг с другом за равновесие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Attraktta - Pleasure System (4251804127660) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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