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Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка

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Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка - фото 1
Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Lights Towards The Exit
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка - фото 1
  • Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0739805810100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Lights Towards The Exit
Жанр
House
Трек-лист
Lights Towards The Exit, Call My Name, Miss You, Ritual, Metal Head, Friday, Talk To Her, Honeysucker, Sometimes I Break, Confidant
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка

Второй полноформатный студийный альбом Atelier, Lights Towards The Exit, сочетает в себе атмосферу приморского городка и звучание, сформированное жизнью в центре города, передавая настроение бессонного городского пейзажа. После выхода Varsam Court в конце 2019 года на лейбле Lossless, которым руководят наставники и друзья Матиас Шобер и Томас Херб, дуэт экспериментировал с различными идеями в студии, и в начале 2020 года между несколькими треками начала прослеживаться общая нить, заложившая основу звучания их второго альбома. И Александр, и Яс переехали в Берлин незадолго до выхода Varsam Court из своего родного города Кейптауна, Южная Африка, где был написан и записан их первый альбом. Переезд создал некоторые трудности, особенно с тем, какое самое необходимое оборудование им пришлось взять с собой из предыдущей студии, но эти ограничения оказались полезными для внедрения новых инструментов и техник в процесс записи. Альбом Lights Towards The Exit был написан и записан в разных местах Берлина – от спален в многоквартирных домах до трех разных студий по всему городу. Каждое место имело свою особую атмосферу – например, спальни на 4-м и 5-м этажах с видом на оживленную улицу; студия без окон в типичном старом берлинском дворовом комплексе, которому грозит продажа и джентрификация; и большая студия с окнами на противоположной стороне коридора, выходящими во двор автомастерской. Финальная обработка и редактирование были завершены в нынешней студии Atelier, в контрастном районе, окруженном офисными зданиями, площадями, офисными работниками и, что наиболее важно, их друзьями и коллегами. Сменив горы, море и уединение на высотные здания, дворы и новое сообщество, Lights Towards The Exit передает ощущение того, что тебя окружают люди, но при этом ты чувствуешь себя одиноким. Альбом создавался в течение трех лет холодных зим, жарких летних дней и периода, когда мир замер во время пандемии. Разочарованные потерей темпа, но всё ещё полные оптимизма, участники Atelier исчезли из поля зрения общественности, отказавшись от социальных сетей, чтобы сосредоточиться на записи, написании песен и экспериментах. Это было трудное время: дуэт жаждал выступать и продолжать создавать музыку, а наложенные ограничения порой казались непреодолимым препятствием. В конечном итоге, однако, это принесло неожиданное вдохновение и повлияло на звучание и направление нового альбома. Звучание Lights Towards The Exit не является отходом от их первого альбома, а скорее прогрессом: под влиянием новой обстановки в новом городе, где дуэт обосновался, второй альбом Atelier — это ода первому опыту, новым языкам, вызовам, клубной культуре и переходу от юности к зрелости, а также бальзам для тех, кто застрял где-то посередине. В целом, звучание поднимает настроение не темпом, а энергией, что соответствует открытости, необходимой для нового начала на новом месте.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0739805810100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Atelier
Альбом (сингл)
Lights Towards The Exit
Жанр
House
Трек-лист
Lights Towards The Exit, Call My Name, Miss You, Ritual, Metal Head, Friday, Talk To Her, Honeysucker, Sometimes I Break, Confidant
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Второй полноформатный студийный альбом Atelier, Lights Towards The Exit, сочетает в себе атмосферу приморского городка и звучание, сформированное жизнью в центре города, передавая настроение бессонного городского пейзажа. После выхода Varsam Court в конце 2019 года на лейбле Lossless, которым руководят наставники и друзья Матиас Шобер и Томас Херб, дуэт экспериментировал с различными идеями в студии, и в начале 2020 года между несколькими треками начала прослеживаться общая нить, заложившая основу звучания их второго альбома. И Александр, и Яс переехали в Берлин незадолго до выхода Varsam Court из своего родного города Кейптауна, Южная Африка, где был написан и записан их первый альбом. Переезд создал некоторые трудности, особенно с тем, какое самое необходимое оборудование им пришлось взять с собой из предыдущей студии, но эти ограничения оказались полезными для внедрения новых инструментов и техник в процесс записи. Альбом Lights Towards The Exit был написан и записан в разных местах Берлина – от спален в многоквартирных домах до трех разных студий по всему городу. Каждое место имело свою особую атмосферу – например, спальни на 4-м и 5-м этажах с видом на оживленную улицу; студия без окон в типичном старом берлинском дворовом комплексе, которому грозит продажа и джентрификация; и большая студия с окнами на противоположной стороне коридора, выходящими во двор автомастерской. Финальная обработка и редактирование были завершены в нынешней студии Atelier, в контрастном районе, окруженном офисными зданиями, площадями, офисными работниками и, что наиболее важно, их друзьями и коллегами. Сменив горы, море и уединение на высотные здания, дворы и новое сообщество, Lights Towards The Exit передает ощущение того, что тебя окружают люди, но при этом ты чувствуешь себя одиноким. Альбом создавался в течение трех лет холодных зим, жарких летних дней и периода, когда мир замер во время пандемии. Разочарованные потерей темпа, но всё ещё полные оптимизма, участники Atelier исчезли из поля зрения общественности, отказавшись от социальных сетей, чтобы сосредоточиться на записи, написании песен и экспериментах. Это было трудное время: дуэт жаждал выступать и продолжать создавать музыку, а наложенные ограничения порой казались непреодолимым препятствием. В конечном итоге, однако, это принесло неожиданное вдохновение и повлияло на звучание и направление нового альбома. Звучание Lights Towards The Exit не является отходом от их первого альбома, а скорее прогрессом: под влиянием новой обстановки в новом городе, где дуэт обосновался, второй альбом Atelier — это ода первому опыту, новым языкам, вызовам, клубной культуре и переходу от юности к зрелости, а также бальзам для тех, кто застрял где-то посередине. В целом, звучание поднимает настроение не темпом, а энергией, что соответствует открытости, необходимой для нового начала на новом месте.
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Отзывы


Atelier - Lights Towards The Exit (0739805810100) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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