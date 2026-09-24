Odeon - Galaxies (4260544822759) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Odeon
Альбом (сингл)
Galaxies
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 721809
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2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Odeon
Альбом (сингл)
Galaxies
Жанр
House
Трек-лист
Recovery, Landing, Parsec, Fauna, Capricorn, Galaga, Videostar, Sirena, Formalhaut, Rocket Launch, B-33
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Odeon - Galaxies (4260544822759) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Recovery, Landing, Parsec, Fauna, Capricorn, Galaga, Videostar, Sirena, Formalhaut, Rocket Launch, B-33
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260544822759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Odeon
Альбом (сингл)
Galaxies
Жанр
House
Трек-лист
Recovery, Landing, Parsec, Fauna, Capricorn, Galaga, Videostar, Sirena, Formalhaut, Rocket Launch, B-33
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Recovery, Landing, Parsec, Fauna, Capricorn, Galaga, Videostar, Sirena, Formalhaut, Rocket Launch, B-33
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Odeon - Galaxies (4260544822759) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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