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Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка

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Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 1
Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 2
Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 3
Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 4
Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Synth Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 1
  • Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 2
  • Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 3
  • Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 4
  • Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8014360091013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Synth Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nevada Gaz, Going Underground, Japanese Girls, Shock Antistatico, Pordenone Ufo Attack, Tij-U-Wan, Oil Tubes, Nightmare Telegraph, WalkIn' Talkin', Now I Want To Kill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка

Synth Soundtrack — это переработка Sick Soundtrack, первого альбома Gaznevada, легендарной нью-вейв-рок-данс-панк-группы 70-80-х годов. Многоканальная запись Sick Soundtrack больше не существует, она была утеряна много лет назад: нет многоканальной записи, нет ремиксов. И, по сути, Synth Soundtrack НЕ является ремиксом. Не было возможности удалить или исправить звуки, синтезаторы, ритмы, можно было только добавить. По сути, сегодняшняя Gaznevada, сыгранная вместе с оригинальной Gaznevada. Джем-сейшн в стиле машины времени. Своего рода техно-музыкальный психоанализ. Synth Soundtrack отходит от Sick Soundtrack, чтобы пойти своим собственным оригинальным путем.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[8014360091013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gaznevada
Альбом (сингл)
Synth Soundtrack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Nevada Gaz, Going Underground, Japanese Girls, Shock Antistatico, Pordenone Ufo Attack, Tij-U-Wan, Oil Tubes, Nightmare Telegraph, WalkIn' Talkin', Now I Want To Kill
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Описание
Synth Soundtrack — это переработка Sick Soundtrack, первого альбома Gaznevada, легендарной нью-вейв-рок-данс-панк-группы 70-80-х годов. Многоканальная запись Sick Soundtrack больше не существует, она была утеряна много лет назад: нет многоканальной записи, нет ремиксов. И, по сути, Synth Soundtrack НЕ является ремиксом. Не было возможности удалить или исправить звуки, синтезаторы, ритмы, можно было только добавить. По сути, сегодняшняя Gaznevada, сыгранная вместе с оригинальной Gaznevada. Джем-сейшн в стиле машины времени. Своего рода техно-музыкальный психоанализ. Synth Soundtrack отходит от Sick Soundtrack, чтобы пойти своим собственным оригинальным путем.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gaznevada - Synth Soundtrack (8014360091013) виниловая пластинка – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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