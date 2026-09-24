Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 721723
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
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Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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