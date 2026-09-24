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Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка

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Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 1
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 2
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 3
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 4
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 5
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 6
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 7
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 8
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 9
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 10
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 1
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 2
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 3
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 4
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 5
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 6
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 7
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 8
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 9
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 10
  • Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth

Отзывы о товаре Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Skee Mask
Альбом (сингл)
Pool
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nvivo, Stone Cold 369, LFO, Rdvnedub, CZ3000 Dub, DJ Camo Bro, Collapse Casual, Breathing Method, Ozone, Rio Dub, Testo BC Mashup, Dolan Tours, Absence, 60681z, Crosssection, Harrison Ford, Pepper Boys, Fourth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skee Mask - Pool (4601620109362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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