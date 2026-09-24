Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 664983
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Gonna Booglarize You Baby, White Jam, Blabber N Smoke, When It Blows Its Stacks, Alice In Blunderland, The Spotlight Kid, Click Clack, Grow Fins, There Aint No Santa Claus On The Evenin Stage, Glider, The Witch Doctor Life (Instrumental), Semi-Multicolored Caucasian (Instrumental), Your Love Brought Me To Life (Instrumental), Two Rips In A Haystack / Kiss Me My Love, Harry Irene, Best Batch Yet (Track) [Version 1], I Cant Do This Unless I Can Do This / Seam Crooked Sam, Im Gonna Booglarize Yo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка
The Spotlight Kid — шестой студийный альбом Captain Beefheart, первоначально выпущенный в 1972 году. Издание на прозрачном виниле молочного цвета.. Это издание к RSD 2024 включает в себя оригинальную версию альбома, воспроизведенную полностью аналоговым способом с оригинальной мастер-ленты, и бонусный диск, включающий ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки из сессий записи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитMichael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитСети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитБИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитA Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитKenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMetallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитGregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht (0602527296661) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитFrank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитStanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитThe Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Captain Beefheart
Альбом (сингл)
THE SPOTLIGHT KID
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Im Gonna Booglarize You Baby, White Jam, Blabber N Smoke, When It Blows Its Stacks, Alice In Blunderland, The Spotlight Kid, Click Clack, Grow Fins, There Aint No Santa Claus On The Evenin Stage, Glider, The Witch Doctor Life (Instrumental), Semi-Multicolored Caucasian (Instrumental), Your Love Brought Me To Life (Instrumental), Two Rips In A Haystack / Kiss Me My Love, Harry Irene, Best Batch Yet (Track) [Version 1], I Cant Do This Unless I Can Do This / Seam Crooked Sam, Im Gonna Booglarize Yo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Spotlight Kid — шестой студийный альбом Captain Beefheart, первоначально выпущенный в 1972 году. Издание на прозрачном виниле молочного цвета.. Это издание к RSD 2024 включает в себя оригинальную версию альбома, воспроизведенную полностью аналоговым способом с оригинальной мастер-ленты, и бонусный диск, включающий ранее не издававшиеся альтернативные версии и отрывки из сессий записи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Captain Beefheart - The Spotlight Kid (coloured) (0603497827657) виниловая пластинка