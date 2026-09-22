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Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный

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Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 1
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 2
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 3
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 4
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 5
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 6
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 7
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 8
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
75
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 1
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 2
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 3
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 4
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 5
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 6
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 7
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 8
  • Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721650
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х29
Вес, кг.
5.4

Описание товара Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный

Пылесос Supra VCS-2024 серый/черный, мощность 2000Вт, уборка: сухая, объем пылесборника 2л, мощность всасывания 230Вт, регулировка мощности на корпусе, длина шнура 4м (11819)

Отзывы о товаре Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Supra VCS-2024 серый/черный, мощность 2000Вт, уборка: сухая, объем пылесборника 2л, мощность всасывания 230Вт, регулировка мощности на корпусе, длина шнура 4м (11819)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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