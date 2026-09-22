Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
75
Мощность всасывания, Вт
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721650
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Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х29
Вес, кг.
5.4
Описание товара Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный
Пылесос Supra VCS-2024 серый/черный, мощность 2000Вт, уборка: сухая, объем пылесборника 2л, мощность всасывания 230Вт, регулировка мощности на корпусе, длина шнура 4м (11819)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
75
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнура
Потребляемая мощность, Вт
2000
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Пылесос Supra VCS-2024 серый/черный, мощность 2000Вт, уборка: сухая, объем пылесборника 2л, мощность всасывания 230Вт, регулировка мощности на корпусе, длина шнура 4м (11819)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Supra VCS-2024 2000Вт серый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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