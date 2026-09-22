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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка

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Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 1
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 2
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 3
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 4
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 5
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 6
Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 4
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 5
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 6
  • Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721537
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Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me

Отзывы о товаре Goldie - Timeless (Coloured) (5061017255789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City Life, Pressure, Jah, Saint Angel, State Of Mind, Sea Of Tears, Angel, Sensual, Kemistry, You & Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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