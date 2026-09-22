White Lies - Night Light (5400863189716) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара White Lies - Night Light (5400863189716) виниловая пластинка
Лондонское трио White Lies, ключевая фигура на альтернативной сцене с 2009 года, выпускают свой новый, седьмой, альбом «Night Light». Издание на виниле. Записанный вживую на легендарной студии Church Studios с продюсером Райли Макинтайром, альбом передает первозданную энергию и товарищество группы, усиленные творческим подходом клавишника Сета Эванса (Black Midi). От электризующей настойчивости Nothing On Me до объединяющей силы Juice и пронзительной эмоциональности Everything Is Ok — Night Light сочетает в себе интенсивность, современность и глубину. Мастерское возвращение, подтверждающее статус White Lies как одной из самых смелых и значимых британских групп своего поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLouis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитArt Blakey - Big Beat (5060397601902) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитBooker T & The M.G.'S, Green Onions (5060397601834) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитCarl Perkins, The Sun Singles Collection (5060397601209) винилов...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитColtrane, John, Coltrane (5060397601810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитColtrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитDavis, Miles, Porgy & Bess (5060397601087) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитElla Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella And Louis (506039760121...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитEvans, Bill, Waltz For Debby (5060397601919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитEverly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитFranklin, Aretha, The Queen Of Soul (5060397601452) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитHerbie Hancock - Takin' Off (5060397601780) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре White Lies - Night Light (5400863189716) виниловая пластинка