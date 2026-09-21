Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Living Colour / Vivid (1LP) является культовым альбомом, который принес группе мировую известность и установил новые стандарты в жанре рок-музыки. Альбом представляет собой динамичное сочетание рок, хардкор, и фанка, наполненное глубокими текстами, непревзойденной инструментальной виртуозностью и бескомпромиссной энергией. Этот релиз, впервые вышедший в 1988 году, до сих пор сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять поколения музыкантов и поклонников. Для тех, кто стремится почувствовать всю мощь и богатство звука, необходимо купить виниловую пластинку данного альбома, чтобы насладиться им в полной мере. Эта пластинка станет важной и незабываемой частью любой коллекции меломана, открывая новые грани в музыке и возвращая к истокам непреходящих хитов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDepeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBoney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитSly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDavid Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) вин...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитBryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCurtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Cu...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка