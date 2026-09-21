Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Living Colour / Vivid (1LP) является культовым альбомом, который принес группе мировую известность и установил новые стандарты в жанре рок-музыки. Альбом представляет собой динамичное сочетание рок, хардкор, и фанка, наполненное глубокими текстами, непревзойденной инструментальной виртуозностью и бескомпромиссной энергией. Этот релиз, впервые вышедший в 1988 году, до сих пор сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять поколения музыкантов и поклонников. Для тех, кто стремится почувствовать всю мощь и богатство звука, необходимо купить виниловую пластинку данного альбома, чтобы насладиться им в полной мере. Эта пластинка станет важной и незабываемой частью любой коллекции меломана, открывая новые грани в музыке и возвращая к истокам непреходящих хитов.

Виниловая пластинка Living Colour / Vivid (1LP) является культовым альбомом, который принес группе мировую известность и установил новые стандарты в жанре рок-музыки. Альбом представляет собой динамичное сочетание рок, хардкор, и фанка, наполненное глубокими текстами, непревзойденной инструментальной виртуозностью и бескомпромиссной энергией. Этот релиз, впервые вышедший в 1988 году, до сих пор сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять поколения музыкантов и поклонников. Для тех, кто стремится почувствовать всю мощь и богатство звука, необходимо купить виниловую пластинку данного альбома, чтобы насладиться им в полной мере. Эта пластинка станет важной и незабываемой частью любой коллекции меломана, открывая новые грани в музыке и возвращая к истокам непреходящих хитов.

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