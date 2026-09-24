Phish - Evolve (Coloured) (0880882630317) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Evolve
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721439
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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882630317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Evolve
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hey Stranger, Oblivion, Evolve, A Wave of Hope, Pillow Jets, Lonely Trip, Life Saving Gun, Monsters, Ether Edge, Human Nature, Valdese, The Well, Mercy
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phish - Evolve (Coloured) (0880882630317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882630317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phish
Альбом (сингл)
Evolve
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hey Stranger, Oblivion, Evolve, A Wave of Hope, Pillow Jets, Lonely Trip, Life Saving Gun, Monsters, Ether Edge, Human Nature, Valdese, The Well, Mercy
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Phish - Evolve (Coloured) (0880882630317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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