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Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка

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Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 1
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 2
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 3
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 4
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 5
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 6
Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
ALPHAVILLE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 1
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 2
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 3
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 4
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 5
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 6
  • Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721403
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587838713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
ALPHAVILLE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rotted Futures, Excelsior, City Swine, Transmission to Mercury, Atomic Age, Alphaville, The Greater Good
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rotted Futures, Excelsior, City Swine, Transmission to Mercury, Atomic Age, Alphaville, The Greater Good



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Imperial Triumphant - Alphaville (Coloured) (0196587838713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587838713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
ALPHAVILLE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rotted Futures, Excelsior, City Swine, Transmission to Mercury, Atomic Age, Alphaville, The Greater Good
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rotted Futures, Excelsior, City Swine, Transmission to Mercury, Atomic Age, Alphaville, The Greater Good


Теги товара: Limited Edition
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