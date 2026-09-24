Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 6 Fiery
Газовые водонагреватели Ballu серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. Многоступенчатая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования, тихая работа не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные формы прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты. А несложное управление приборами серии Fiery порадует простотой регулировки мощности нагрева и протока. Незаметная работа.Ежедневная работа прибора не будет отвлекать вас от дел. Уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок обеспечит бесшумную и незаметную работу устройства. Индикация температуры воды.Наличие LED-дисплея и плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов позволяет установить температуру нагрева воды с точностью до 1 °С, что делает эксплуатацию водонагревателя комфортной для каждого пользователя. Электронный розжиг.Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды и мгновенно затухает при выключении крана. Такой способ включения является безопасным, удобным и позволяет существенно сэкономить расход газа. Медный теплообменник.Теплообменник водонагревателя серии Fiery производится из меди высокого качества и дополнительно защищен специальным покрытием, оберегающим его от окисления, неизбежно возникающим при низком качестве водопроводной воды. Надежная работа.В колонке предусмотрена стабильная работа при низком давлении воды и газа, что делает прибор пригодным к эксплуатации в районах с низким давлением в системе водоснабжения и гарантирует исправную работу даже при давлении воды всего от 0,15 бар. Многоуровневая система безопасности.Для безопасной работы водонагревателя предусмотрена четырехуровневая система контроля, включающая в себя датчик тяги, защи
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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