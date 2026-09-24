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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 3
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
20
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 064 руб.  15 090 руб. 

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11 461 руб. 

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В наличии
Код товара: 721071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime
12 064 руб. -20%
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовая колонка, набор крепежных элементов, документация.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
20
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime

Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовая колонка, набор крепежных элементов, документация.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Развернуть
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
20
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Lime - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12064 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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