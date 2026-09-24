Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
12 346 руб.
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
Модель проточных водонагревателей NPX 8 Aquatronic Digital Pro сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Кроме того, прибор имеет трехфазное питание (380 В), а также оснащен универсальной мощностью – при монтаже водонагревателя есть возможность выбрать мощность работы – 6.5 или 8 кВт.Водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.Удобная эксплуатацияДля регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды.Система управленияВ водонагревателях NPX 8 Aquatronic Digital Pro используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С.Питание 380 ВВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить до 4,9 литров горячей воды в минуту благодаря трёхфазному питанию (380 В) и высокой мощности нагревательного элемента (6,5 или 8 кВт).Надежность использованияНагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 8 Aquatronic Digital Pro, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя.Также прибор оснащён датчиком Холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.ДизайнВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro является самым компактным в своей категории. Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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