Top.Mail.Ru
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 1
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 2
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 3
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 4
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 5
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
80
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
8
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 1
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 2
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 3
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 4
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 5
  • Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
12 996 руб.  15 200 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

12 346 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO
12 996 руб. -14%
15 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нет
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
8
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х12
Вес, кг.
2

Описание товара Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO

Модель проточных водонагревателей NPX 8 Aquatronic Digital Pro сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Кроме того, прибор имеет трехфазное питание (380 В), а также оснащен универсальной мощностью – при монтаже водонагревателя есть возможность выбрать мощность работы – 6.5 или 8 кВт.Водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.Удобная эксплуатацияДля регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды.Система управленияВ водонагревателях NPX 8 Aquatronic Digital Pro используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С.Питание 380 ВВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить до 4,9 литров горячей воды в минуту благодаря трёхфазному питанию (380 В) и высокой мощности нагревательного элемента (6,5 или 8 кВт).Надежность использованияНагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 8 Aquatronic Digital Pro, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя.Также прибор оснащён датчиком Холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.ДизайнВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro является самым компактным в своей категории. Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
80
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
нет
Форма бака
прямоугольная
Защита от перегрева
да
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Развернуть
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
8
Ширина, см
19.1
Высота, см
14.1
Глубина, см
8.5
Габариты (ВxШxГ), см
14.1x19.1x8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Модель проточных водонагревателей NPX 8 Aquatronic Digital Pro сочетает в себе компактность и высокую эффективность и производительность, достигаемую за счет применения мощных спиральных нагревательных элементов из нержавеющей стали. Кроме того, прибор имеет трехфазное питание (380 В), а также оснащен универсальной мощностью – при монтаже водонагревателя есть возможность выбрать мощность работы – 6.5 или 8 кВт.Водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.Удобная эксплуатацияДля регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем. Изюминкой этой модели является то, что дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды.Система управленияВ водонагревателях NPX 8 Aquatronic Digital Pro используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С.Питание 380 ВВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить до 4,9 литров горячей воды в минуту благодаря трёхфазному питанию (380 В) и высокой мощности нагревательного элемента (6,5 или 8 кВт).Надежность использованияНагревательный элемент, установленный в водонагревателе NPX 8 Aquatronic Digital Pro, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах. При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя.Также прибор оснащён датчиком Холла, который контролирует проток воды в водонагревателе. Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C.ДизайнВодонагреватель NPX 8 Aquatronic Digital Pro является самым компактным в своей категории. Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель проточный Electrolux NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12996 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...