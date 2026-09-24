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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 3
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 4
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
11 780 руб.  16 600 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679390
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse
11 780 руб. -29%
16 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.3

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse

Компактный газовый проточный водонагреватель производительностью 10 л/мин с автоматическим электронным розжигом при открытии крана. Модель оборудована высококачественным медным теплообменником и информативным цифровым дисплеем. Надежная многоуровневая система безопасности предотвращает перегрев, утечку газа и работу в условиях некорректной тяги дымохода.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный газовый проточный водонагреватель производительностью 10 л/мин с автоматическим электронным розжигом при открытии крана. Модель оборудована высококачественным медным теплообменником и информативным цифровым дисплеем. Надежная многоуровневая система безопасности предотвращает перегрев, утечку газа и работу в условиях некорректной тяги дымохода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Eclipse - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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