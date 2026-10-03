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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital купить с доставкой в Москве
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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital

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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
11 571 руб.  13 540 руб. 

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10 992 руб. 

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В наличии
Код товара: 137005
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
11 571 руб. -15%
13 540 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, кг.
1.69

Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital

Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital - купить по цене 11571 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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