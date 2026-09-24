Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%11 182 руб. 13 990 руб.
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В наличии
Код товара: 721073
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 182 руб. -20%
13 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов, руководство пользователя, гарантийный талон.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х39х25
Вес, кг.
8.2
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
Ballu GWH 10 Fiery LPG станет оптимальным решением для нагрева воды, если в доме отсутствует газоснабжение, а покупка электрического водонагревателя не представляется возможной из-за регулярных скачков напряжения в электросети приводят приборы к выводу из строя. Серия водонагревателей была разработана специально для работы на сжиженном (баллонном) газе.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов, руководство пользователя, гарантийный талон.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Ballu GWH 10 Fiery LPG станет оптимальным решением для нагрева воды, если в доме отсутствует газоснабжение, а покупка электрического водонагревателя не представляется возможной из-за регулярных скачков напряжения в электросети приводят приборы к выводу из строя. Серия водонагревателей была разработана специально для работы на сжиженном (баллонном) газе.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG – стоимость товара 11182 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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