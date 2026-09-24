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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 7
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 10
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 11
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 12
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 13
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 14
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 10
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 11
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 12
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 13
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 14
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
11 182 руб.  13 990 руб. 

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В наличии
Код товара: 721073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG
11 182 руб. -20%
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов, руководство пользователя, гарантийный талон.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х39х25
Вес, кг.
8.2

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG

Ballu GWH 10 Fiery LPG станет оптимальным решением для нагрева воды, если в доме отсутствует газоснабжение, а покупка электрического водонагревателя не представляется возможной из-за регулярных скачков напряжения в электросети приводят приборы к выводу из строя. Серия водонагревателей была разработана специально для работы на сжиженном (баллонном) газе.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов, руководство пользователя, гарантийный талон.
Форма бака
плоская
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu GWH 10 Fiery LPG станет оптимальным решением для нагрева воды, если в доме отсутствует газоснабжение, а покупка электрического водонагревателя не представляется возможной из-за регулярных скачков напряжения в электросети приводят приборы к выводу из строя. Серия водонагревателей была разработана специально для работы на сжиженном (баллонном) газе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery LPG – стоимость товара 11182 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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