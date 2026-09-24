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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 3
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 9
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 10
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 11
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 12
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 10
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 11
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 12
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 064 руб.  15 090 руб. 

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11 461 руб. 

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В наличии
Код товара: 679386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta
12 064 руб. -20%
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.92

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta

Простой и безопасный в эксплуатации газовый водонагреватель Fiery Glass Pasta станет надежным ежедневным поставщиком горячей воды, независимо от внешних обстоятельств. Удобное механическое управление и автоматическое включение сделают эксплуатацию комфортной. Лицевая дизайн-панель, с нанесенным на нее принтом в итальянской стилистике, сохранит аккуратный внешний вид на протяжении всего срока службы. Панель выполнена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С и обработана антивандальным покрытием, надежно защищающим поверхность от мелких сколов, царапин и трещин. Длительный срок службы Прибор выполнен из высококачественных материалов с соблюдением современных высоких стандартов надежности и безопасности. Медный теплообменник со специальным покрытием, предотвращающим процесс окисления, сделан без использования свинца и других примесей, гарантируя бесперебойную и безопасную работу.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Простой и безопасный в эксплуатации газовый водонагреватель Fiery Glass Pasta станет надежным ежедневным поставщиком горячей воды, независимо от внешних обстоятельств. Удобное механическое управление и автоматическое включение сделают эксплуатацию комфортной. Лицевая дизайн-панель, с нанесенным на нее принтом в итальянской стилистике, сохранит аккуратный внешний вид на протяжении всего срока службы. Панель выполнена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С и обработана антивандальным покрытием, надежно защищающим поверхность от мелких сколов, царапин и трещин. Длительный срок службы Прибор выполнен из высококачественных материалов с соблюдением современных высоких стандартов надежности и безопасности. Медный теплообменник со специальным покрытием, предотвращающим процесс окисления, сделан без использования свинца и других примесей, гарантируя бесперебойную и безопасную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Pasta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12064 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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