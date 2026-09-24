Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Interio
Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio накопительного типа работает от электричества, подойдет для установки в домах или коммерческих помещениях, где нет доступа к централизованной системе горячей воды или же требуется резервный источник. Модель с баком объемом 50 л и подойдет для подключения к 2-3 водозаборным точкам, к оборудованию можно подсоединить краны в туалете и на кухне, а также душ. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали, материал устойчив к коррозии и не влияет на состав и безопасность воды. Водонагреватель электрический Royal Thermo RWH 50 Interio оснащен магниевым анодом, который предотвращает оседание известковых отложений и продлевает срок службы нагревательного элемента. Модель поддерживает работу с ограниченной мощностью для экономии электроэнергии. На корпусе находится дисплей, на котором видна температура, давление и текущий режим, а также есть индикация для уведомления о нагреве.
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Теги товара: накопительные
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Теги товара: накопительные
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