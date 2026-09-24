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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 3
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 9
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 064 руб.  15 090 руб. 

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11 461 руб. 

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В наличии
Код товара: 721069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon
12 064 руб. -20%
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon

Газовый проточный водонагреватель Ballu обеспечит горячей водой 365 дней в году. Прибор отличает высокая производительность, безопасная работа и удобное управление. Уникальный принт на лицевой панели сделает устройство ярким дизайн-акцентом в любом помещении. Прибор надолго сохранит идеальный внешний вид. Передняя панель устройства изготовлена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С, с дополнительным антивандальным покрытием. Медный теплообменник со специальным покрытием, предохраняющим его от окисления, способствует бесперебойной работе прибора на протяжении всего срока службы. Незаметная работа прибора не будет отвлекать вас от повседневных дел. Для бесшумной работы в водонагревателе установлена специальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. 4-уровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Для этого в водонагревателе установлены датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Лицевая панель защищена от перегрева и прогорания металлической пластиной. Стильные и простые в управлении газовые проточные водонагреватели Ballu сделают вашу жизнь невероятно удобной.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый проточный водонагреватель Ballu обеспечит горячей водой 365 дней в году. Прибор отличает высокая производительность, безопасная работа и удобное управление. Уникальный принт на лицевой панели сделает устройство ярким дизайн-акцентом в любом помещении. Прибор надолго сохранит идеальный внешний вид. Передняя панель устройства изготовлена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С, с дополнительным антивандальным покрытием. Медный теплообменник со специальным покрытием, предохраняющим его от окисления, способствует бесперебойной работе прибора на протяжении всего срока службы. Незаметная работа прибора не будет отвлекать вас от повседневных дел. Для бесшумной работы в водонагревателе установлена специальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. 4-уровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Для этого в водонагревателе установлены датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Лицевая панель защищена от перегрева и прогорания металлической пластиной. Стильные и простые в управлении газовые проточные водонагреватели Ballu сделают вашу жизнь невероятно удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Carbon - стоимость товара 12064 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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