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Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 3
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 9
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 10
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 11
Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 10
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 11
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
11 500 руб.  13 440 руб. 

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10 925 руб. 

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В наличии
Код товара: 679389
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Загружаем...
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix
11 500 руб. -14%
13 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.12

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix

Современный компактный газовый водонагреватель Warmix станет незаменимым поставщиком горячей воды, если ваш дом не подключен к центральному горячему водоснабжению. Выполненный в классическом белом цвете и традиционной форме для газовых колонок прибор станет естественной и незаметной частью интерьера. Обладая производительностью 10 л/мин., прибор позволит не только вымыть посуду, но и с комфортом принять душ. Многоуровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Качество материалов, уникальные конструкции узлов и стандарты безопасности подтверждаются 2-летней гарантией производителя. Водонагреватель прост в эксплуатации. Плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов создает комфорт в эксплуатации. Самая тихая работа Практически бесшумная работа прибора не будет привлекать к себе внимание, отвлекая вас от дел. Для тихой работы в устройстве установлена уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. Современный LED-дисплей Для контроля за уровнем температуры воды на лицевой панели колонки установлен LED-дисплей. С его помощью вы сможете регулировать степень нагрева воды с точностью до 1 ?С. Авторозжиг Современный удобный автоматический электронный розжиг сам включает горелку, как только вы открываете кран с горячей водой. Это обеспечивая безопасное появление искры и значительную экономию газа. Высоконадежный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu сделан из высококачественной меди, не содержащей вредные примеси свинца, что делает работу прибора абсолютно безопасной для здоровья человека. Надежное защитное покрытие теплообменника гарантирует надежную и бесперебойную работу прибора. Для работы во всех регионах РФ и странах СНГ Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды, что позволяет использовать его в районах, где есть перебои в водоснабжении. Безопасная работа Многоуровневая система защиты делает эксплуатацию безопасной и долгосрочной. Теплообменник водонагревателя изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. Корпус надежно защищен от перегрева.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Защита от включения без воды
да
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Современный компактный газовый водонагреватель Warmix станет незаменимым поставщиком горячей воды, если ваш дом не подключен к центральному горячему водоснабжению. Выполненный в классическом белом цвете и традиционной форме для газовых колонок прибор станет естественной и незаметной частью интерьера. Обладая производительностью 10 л/мин., прибор позволит не только вымыть посуду, но и с комфортом принять душ. Многоуровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Качество материалов, уникальные конструкции узлов и стандарты безопасности подтверждаются 2-летней гарантией производителя. Водонагреватель прост в эксплуатации. Плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов создает комфорт в эксплуатации. Самая тихая работа Практически бесшумная работа прибора не будет привлекать к себе внимание, отвлекая вас от дел. Для тихой работы в устройстве установлена уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. Современный LED-дисплей Для контроля за уровнем температуры воды на лицевой панели колонки установлен LED-дисплей. С его помощью вы сможете регулировать степень нагрева воды с точностью до 1 ?С. Авторозжиг Современный удобный автоматический электронный розжиг сам включает горелку, как только вы открываете кран с горячей водой. Это обеспечивая безопасное появление искры и значительную экономию газа. Высоконадежный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu сделан из высококачественной меди, не содержащей вредные примеси свинца, что делает работу прибора абсолютно безопасной для здоровья человека. Надежное защитное покрытие теплообменника гарантирует надежную и бесперебойную работу прибора. Для работы во всех регионах РФ и странах СНГ Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды, что позволяет использовать его в районах, где есть перебои в водоснабжении. Безопасная работа Многоуровневая система защиты делает эксплуатацию безопасной и долгосрочной. Теплообменник водонагревателя изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. Корпус надежно защищен от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix - этот товар вы можете купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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