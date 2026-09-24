Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Warmix

Современный компактный газовый водонагреватель Warmix станет незаменимым поставщиком горячей воды, если ваш дом не подключен к центральному горячему водоснабжению. Выполненный в классическом белом цвете и традиционной форме для газовых колонок прибор станет естественной и незаметной частью интерьера. Обладая производительностью 10 л/мин., прибор позволит не только вымыть посуду, но и с комфортом принять душ. Многоуровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Качество материалов, уникальные конструкции узлов и стандарты безопасности подтверждаются 2-летней гарантией производителя. Водонагреватель прост в эксплуатации. Плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов создает комфорт в эксплуатации. Самая тихая работа Практически бесшумная работа прибора не будет привлекать к себе внимание, отвлекая вас от дел. Для тихой работы в устройстве установлена уникальная конструкция горелки с продольным расположением форсунок и ГВУ. Современный LED-дисплей Для контроля за уровнем температуры воды на лицевой панели колонки установлен LED-дисплей. С его помощью вы сможете регулировать степень нагрева воды с точностью до 1 ?С. Авторозжиг Современный удобный автоматический электронный розжиг сам включает горелку, как только вы открываете кран с горячей водой. Это обеспечивая безопасное появление искры и значительную экономию газа. Высоконадежный теплообменник Теплообменник газовых колонок Ballu сделан из высококачественной меди, не содержащей вредные примеси свинца, что делает работу прибора абсолютно безопасной для здоровья человека. Надежное защитное покрытие теплообменника гарантирует надежную и бесперебойную работу прибора. Для работы во всех регионах РФ и странах СНГ Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды, что позволяет использовать его в районах, где есть перебои в водоснабжении. Безопасная работа Многоуровневая система защиты делает эксплуатацию безопасной и долгосрочной. Теплообменник водонагревателя изготовлен из меди и покрыт специальным покрытием, которое защищает его от коррозии и значительно продлевает срок службы. Корпус надежно защищен от перегрева.