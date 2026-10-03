Проточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%8 826 руб. 10 330 руб.
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8 385 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 137002
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 826 руб. -15%
10 330 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, кг.
1.42
Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic
Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
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Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
Проточный водонагреватель Electrolux NP 6 Aquatronic - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8826 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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