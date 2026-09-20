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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro

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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 2
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Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
10 146 руб.  13 180 руб. 

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9 639 руб. 

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В наличии
Код товара: 502019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro
10 146 руб. -23%
13 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х49х28
Вес, кг.
18

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro

Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - стоимость товара 10146 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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