Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%10 146 руб. 13 180 руб.
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В наличии
Код товара: 502019
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 146 руб. -23%
13 180 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х49х28
Вес, кг.
18
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro
Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
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Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Level Pro - стоимость товара 10146 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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