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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 300 руб.  13 070 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
8 300 руб. -36%
13 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
74x29x29
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
84х35х35
Вес, кг.
11

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity

Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Развернуть
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
74x29x29
Страна производитель
Россия
Описание
Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity – стоимость товара 8300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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