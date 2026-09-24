Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%8 300 руб. 13 070 руб.
В наличии
Код товара: 714315
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 300 руб. -36%
13 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
74x29x29
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
84х35х35
Вес, кг.
11
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity
Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Развернуть
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
74x29x29
Страна производитель
Россия
Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Fidelity – стоимость товара 8300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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