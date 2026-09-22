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Телевизор BQ 24FS34B Grey купить с доставкой в Москве
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Телевизор BQ 24FS34B Grey

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Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 1
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 2
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 3
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 4
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 5
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 6
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 7
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 8
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 9
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 10
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 11
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 12
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 13
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 14
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 15
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 16
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 17
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 18
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 19
Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 1
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 2
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 3
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 4
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 5
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 6
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 7
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 8
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 9
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 10
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 11
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 12
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 13
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 14
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 15
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 16
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 17
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 18
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 19
  • Телевизор BQ 24FS34B Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721003
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
2.4

Описание товара Телевизор BQ 24FS34B Grey

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор BQ 24FS34B — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. Его диагональ в 24 дюйма позволяет удобно разместить устройство даже в небольшом пространстве. ? С разрешением 1366x768 (HD) и частотой матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться четким изображением и плавным движением. Безрамочный дизайн добавляет современности и стиля, а также увеличивает площадь экрана. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. Поддержка Smart TV открывает доступ к множеству онлайн-сервисов и приложений. ?? Не забывайте, что наличие Wi-Fi и Ethernet (LAN) позволяет легко подключаться к интернету, что делает просмотр контента еще более удобным. ? С мощностью звуковой системы в 6 Вт, вы получите достаточно громкий и качественный звук для комфортного просмотра. Крепление VESA 100x100 позволяет легко установить телевизор на стену, освобождая пространство на столе. ? Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогой и функциональный вариант с возможностями Smart TV.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 24FS34B Grey




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный AV, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор BQ 24FS34B — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. Его диагональ в 24 дюйма позволяет удобно разместить устройство даже в небольшом пространстве. ? С разрешением 1366x768 (HD) и частотой матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться четким изображением и плавным движением. Безрамочный дизайн добавляет современности и стиля, а также увеличивает площадь экрана. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. Поддержка Smart TV открывает доступ к множеству онлайн-сервисов и приложений. ?? Не забывайте, что наличие Wi-Fi и Ethernet (LAN) позволяет легко подключаться к интернету, что делает просмотр контента еще более удобным. ? С мощностью звуковой системы в 6 Вт, вы получите достаточно громкий и качественный звук для комфортного просмотра. Крепление VESA 100x100 позволяет легко установить телевизор на стену, освобождая пространство на столе. ? Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогой и функциональный вариант с возможностями Smart TV.
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Отзывы


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