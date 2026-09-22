Телевизор BQ 24FS34B Grey
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 24FS34B Grey
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Телевизор BQ 24FS34B — это идеальное решение для тех, кто ищет компактный и функциональный телевизор для кухни или дачи. Его диагональ в 24 дюйма позволяет удобно разместить устройство даже в небольшом пространстве. ? С разрешением 1366x768 (HD) и частотой матрицы 60 Гц, вы сможете наслаждаться четким изображением и плавным движением. Безрамочный дизайн добавляет современности и стиля, а также увеличивает площадь экрана. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флеш-накопители. Поддержка Smart TV открывает доступ к множеству онлайн-сервисов и приложений. ?? Не забывайте, что наличие Wi-Fi и Ethernet (LAN) позволяет легко подключаться к интернету, что делает просмотр контента еще более удобным. ? С мощностью звуковой системы в 6 Вт, вы получите достаточно громкий и качественный звук для комфортного просмотра. Крепление VESA 100x100 позволяет легко установить телевизор на стену, освобождая пространство на столе. ? Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогой и функциональный вариант с возможностями Smart TV.
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