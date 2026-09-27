White Lion - Pride (8718469538386) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
White Lion
Альбом (сингл)
Pride
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 720513
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
White Lion
Альбом (сингл)
Pride
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Hungry, Lonely Nights, Don't Give Up, Sweet Little Loving, Lady Of The Valley, Wait, All You Need Is Rock N Roll, Tell Me, All Join Our Hands, When The Children Cry
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара White Lion - Pride (8718469538386) виниловая пластинка
Pride - вторая студийная работа White Lion, впервые изданная в 1987 году на Atlantic Records. Пластинка породила такие хиты, как "Wait" и "When the Children Cry". В американском чарте альбом занял 11-ое место (всего в США было продано два миллиона копий альбома). White Lion - хард-рок-коллектив из США, основанный в Нью-Йорке в 1983 году датским вокалистом Mike Tramp и американским гитаристом Vito Bratta. Пик популярности группы пришелся на вторую половину 1980-х годов. Именно в те годы увидели свет такие хиты коллектива, как "Wait" и "When the Children Cry".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
White Lion
Альбом (сингл)
Pride
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Hungry, Lonely Nights, Don't Give Up, Sweet Little Loving, Lady Of The Valley, Wait, All You Need Is Rock N Roll, Tell Me, All Join Our Hands, When The Children Cry
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Pride - вторая студийная работа White Lion, впервые изданная в 1987 году на Atlantic Records. Пластинка породила такие хиты, как "Wait" и "When the Children Cry". В американском чарте альбом занял 11-ое место (всего в США было продано два миллиона копий альбома). White Lion - хард-рок-коллектив из США, основанный в Нью-Йорке в 1983 году датским вокалистом Mike Tramp и американским гитаристом Vito Bratta. Пик популярности группы пришелся на вторую половину 1980-х годов. Именно в те годы увидели свет такие хиты коллектива, как "Wait" и "When the Children Cry".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
White Lion - Pride (8718469538386) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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