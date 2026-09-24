Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lou Reed - Transformer (Analogue) (4260019712240) виниловая пластинка
Виниловые пластинки от Speakers Corner Records представляют издание высочайшего качества для ценителей зарубежного классического рока. Эти 12-дюймовые LP выполнены на черном виниле, что подчеркивает их классический стиль и безукоризненное звучание. Пластинки упакованы в конверты, сохранившие заводскую герметичность (Still Sealed, SS), что обеспечивает их идеальную сохранность как винила, так и упаковки. Произведенные в Германии, эти виниловые пластинки выделяются своим непревзойденным качеством звучания и мелодичностью, характерной для бренда Speakers Corner Records. Типичная для классического рока энергетика и глубина звучания оживут с новой силой благодаря точности и вниманию к деталям, которые проявились в процессе производства. Этот винил станет достойным пополнением коллекции любого меломана, ценящего качество, историю и чарующий звук старого доброго рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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