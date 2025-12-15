Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка
Первый альбом "Happy Nation", выпущенный в конце 1992 года, открыл миру новых поп-гениев, которых часто (и совершенно заслуженно) сравнивают с другими легендарными шведами ABBA. "All That She Wants", "Wheel Of Fortune" и заглавная композиция стали настоящим саундтреком тех лет и звучали буквально из каждого электроприбора. Переиздание на 140-граммовом прозрачном виниле. Американская версия альбома с 4 бонус-треками. Ace Of Base - шведская поп-группа, состоявшая из четырех участников: Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Как и многие шведские музыканты, Ace Of Base исполняли свои песни на английском языке. Альбом группы "Happy Nation/The Sign" является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой девять раз. Это был первый в мире дебютный альбом, 3 песни из которого достигли высшего места в чарте Billboard Mainstream Top 40.
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Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно, на удивление даже не помяли) Конверт идеальный, как и сама пластинка. Звук хороший) Рекомендую!
Отзывы о товаре Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Всё замечательно, на удивление даже не помяли) Конверт идеальный, как и сама пластинка. Звук хороший) Рекомендую!