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Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 1
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 2
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 3
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 4
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 5
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 6
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 7
Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Happy Nation
Жанр
House
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 1
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 2
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 3
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 4
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 5
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 6
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 7
  • Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5014797904613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Happy Nation
Жанр
House
Трек-лист
All That She Wants, Don't Turn Around, Young And Proud, The Sign, Living In Danger, Voulez-Vous Danser, Happy Nation, Hear Me Calling, Waiting For Magic (Total Remix 7"), Fashion Party, Wheel Of Fortune, Dancer In A Daydream, My Mind (Mindless Mix), All That She Wants (Banghra Version)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка

Первый альбом "Happy Nation", выпущенный в конце 1992 года, открыл миру новых поп-гениев, которых часто (и совершенно заслуженно) сравнивают с другими легендарными шведами ABBA. "All That She Wants", "Wheel Of Fortune" и заглавная композиция стали настоящим саундтреком тех лет и звучали буквально из каждого электроприбора. Переиздание на 140-граммовом прозрачном виниле. Американская версия альбома с 4 бонус-треками. Ace Of Base - шведская поп-группа, состоявшая из четырех участников: Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Как и многие шведские музыканты, Ace Of Base исполняли свои песни на английском языке. Альбом группы "Happy Nation/The Sign" является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой девять раз. Это был первый в мире дебютный альбом, 3 песни из которого достигли высшего места в чарте Billboard Mainstream Top 40.

Отзывы о товаре Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё замечательно, на удивление даже не помяли) Конверт идеальный, как и сама пластинка. Звук хороший) Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5014797904613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Happy Nation
Жанр
House
Трек-лист
All That She Wants, Don't Turn Around, Young And Proud, The Sign, Living In Danger, Voulez-Vous Danser, Happy Nation, Hear Me Calling, Waiting For Magic (Total Remix 7"), Fashion Party, Wheel Of Fortune, Dancer In A Daydream, My Mind (Mindless Mix), All That She Wants (Banghra Version)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый альбом "Happy Nation", выпущенный в конце 1992 года, открыл миру новых поп-гениев, которых часто (и совершенно заслуженно) сравнивают с другими легендарными шведами ABBA. "All That She Wants", "Wheel Of Fortune" и заглавная композиция стали настоящим саундтреком тех лет и звучали буквально из каждого электроприбора. Переиздание на 140-граммовом прозрачном виниле. Американская версия альбома с 4 бонус-треками. Ace Of Base - шведская поп-группа, состоявшая из четырех участников: Юнаса Берггрена, Ульфа Экберга, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Как и многие шведские музыканты, Ace Of Base исполняли свои песни на английском языке. Альбом группы "Happy Nation/The Sign" является самым продаваемым дебютным альбомом в истории. В США пластинка была удостоена звания платиновой девять раз. Это был первый в мире дебютный альбом, 3 песни из которого достигли высшего места в чарте Billboard Mainstream Top 40.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё замечательно, на удивление даже не помяли) Конверт идеальный, как и сама пластинка. Звук хороший) Рекомендую!


Ace Of Base - Happy Nation (coloured) (5014797904613) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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