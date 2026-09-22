7Б - Лучшие Песни (Green) (4603320377799) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
7Б
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720262
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377799]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
7Б
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Осень, Некрещёная луна, Молодые ветра, Появись, Город на Неве, Песни мои, Жди, Кино, Полковник, Моя любовь, Эльдорадо, Мама
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 7Б - Лучшие Песни (Green) (4603320377799) виниловая пластинка
7Б — российская рок-группа, основанная Иваном Демьяном 8 марта 2001 года. Первый же, дебютный, альбом группы, в 2001 году попав в ротацию на "Наше Радио", уже через неделю пробился в верхние строчки чартов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377799]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
7Б
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Осень, Некрещёная луна, Молодые ветра, Появись, Город на Неве, Песни мои, Жди, Кино, Полковник, Моя любовь, Эльдорадо, Мама
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
7Б — российская рок-группа, основанная Иваном Демьяном 8 марта 2001 года. Первый же, дебютный, альбом группы, в 2001 году попав в ротацию на "Наше Радио", уже через неделю пробился в верхние строчки чартов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
7Б - Лучшие Песни (Green) (4603320377799) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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