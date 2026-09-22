Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный
Чайник Bosch TWK4M224 — это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличительной чертой этого чайника является его яркий и стильный красный цвет, который придаст интерьеру вашей кухни особый шик и элегантность. Корпус чайника изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. Этот материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, что позволяет сохранить идеальный вид чайника на долгие годы. Устройство оснащено закрытой спиралью, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Объем чайника составляет 1.7 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для большой компании. Особое внимание заслуживает подставка чайника, которая оснащена функцией поворота на 360 градусов. Это делает использование устройства максимально удобным и комфортным. Кроме того, на подставке расположен индикатор уровня воды, который позволяет контролировать количество воды в чайнике. Устройство оснащено съемным фильтром, что облегчает его уход и чистку. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя обеспечивает безопасность использования устройства. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что позволяет быстро нагревать воду. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что обеспечивает удобство использования устройства.
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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