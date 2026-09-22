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Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный

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Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 1
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 2
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 3
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 4
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 5
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 6
Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 1
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 2
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 3
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 4
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 5
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 6
  • Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720255
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
чайник, документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х23
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный

Чайник Bosch TWK4M224 — это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличительной чертой этого чайника является его яркий и стильный красный цвет, который придаст интерьеру вашей кухни особый шик и элегантность. Корпус чайника изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. Этот материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, что позволяет сохранить идеальный вид чайника на долгие годы. Устройство оснащено закрытой спиралью, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Объем чайника составляет 1.7 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для большой компании. Особое внимание заслуживает подставка чайника, которая оснащена функцией поворота на 360 градусов. Это делает использование устройства максимально удобным и комфортным. Кроме того, на подставке расположен индикатор уровня воды, который позволяет контролировать количество воды в чайнике. Устройство оснащено съемным фильтром, что облегчает его уход и чистку. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя обеспечивает безопасность использования устройства. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что позволяет быстро нагревать воду. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что обеспечивает удобство использования устройства.

Отзывы о товаре Чайник электрический Bosch TWK4M224 Красный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Объем, л
1.7
Цвет
красный
Комплектация
чайник, документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Bosch TWK4M224 — это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличительной чертой этого чайника является его яркий и стильный красный цвет, который придаст интерьеру вашей кухни особый шик и элегантность. Корпус чайника изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. Этот материал отличается высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, что позволяет сохранить идеальный вид чайника на долгие годы. Устройство оснащено закрытой спиралью, которая обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды. Объем чайника составляет 1.7 литра, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для большой компании. Особое внимание заслуживает подставка чайника, которая оснащена функцией поворота на 360 градусов. Это делает использование устройства максимально удобным и комфортным. Кроме того, на подставке расположен индикатор уровня воды, который позволяет контролировать количество воды в чайнике. Устройство оснащено съемным фильтром, что облегчает его уход и чистку. Автоматическое отключение при закипании и при снятии с цоколя обеспечивает безопасность использования устройства. Мощность чайника составляет 2400 Вт, что позволяет быстро нагревать воду. Длина сетевого шнура составляет 0.8 метра, что обеспечивает удобство использования устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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