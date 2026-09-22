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Микроволновая печь Comfee CBM2000W купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Comfee CBM2000W

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Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 1
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 2
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 3
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 4
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 5
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 6
Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 1
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 2
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 3
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 4
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 5
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 6
  • Микроволновая печь Comfee CBM2000W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720251
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Характеристики

Бренд
Comfee
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х45х41
Вес, кг.
12.7

Описание товара Микроволновая печь Comfee CBM2000W

Печь микроволновая встраиваемая COMFEE CBM2000W — станет не только незаменимым помощником в приготовлении пищи, но и гармонично дополнит интерьер вашей кухни благодаря своему элегантному дизайну и компактным размерам. Имеет 5 уровней мощности и 700 Вт максимальной микроволновой мощности. Время приготовления блюда задаётся при помощи таймера, а вращающаяся подставка обеспечит равномерный прогрев пищи со всех сторон. Функция размораживания позволяет быстро подготовить продукты к приготовлению. Надежные материалы корпуса гарантируют долговечность и устойчивость к повседневной эксплуатации.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Comfee CBM2000W




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Характеристики
Бренд
Comfee
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Беларусь
Описание
Печь микроволновая встраиваемая COMFEE CBM2000W — станет не только незаменимым помощником в приготовлении пищи, но и гармонично дополнит интерьер вашей кухни благодаря своему элегантному дизайну и компактным размерам. Имеет 5 уровней мощности и 700 Вт максимальной микроволновой мощности. Время приготовления блюда задаётся при помощи таймера, а вращающаяся подставка обеспечит равномерный прогрев пищи со всех сторон. Функция размораживания позволяет быстро подготовить продукты к приготовлению. Надежные материалы корпуса гарантируют долговечность и устойчивость к повседневной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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