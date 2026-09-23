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Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный

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Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733193
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Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
44x25.9x36.5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
28

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный

Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA объемом 20 л поддерживает автоматические программы, которые осуществляют приготовление различных блюд. Со встроенной подсветкой пользователи могут контролировать выполнение поставленной задачи. Для доступа к параметрам достаточно воспользоваться поворотными переключателями. Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA обладает блокировкой, не позволяющей детям внести коррективы в настройки. Для открытия навесной дверцы предусмотрена ручка. Выбор среди 5 ступеней мощности помогает уменьшить расходы на электричество. Звуковой сигнал оповещает, что домашняя ассистентка завершила выполнение заданного режима.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный




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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
44x25.9x36.5 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA объемом 20 л поддерживает автоматические программы, которые осуществляют приготовление различных блюд. Со встроенной подсветкой пользователи могут контролировать выполнение поставленной задачи. Для доступа к параметрам достаточно воспользоваться поворотными переключателями. Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA обладает блокировкой, не позволяющей детям внести коррективы в настройки. Для открытия навесной дверцы предусмотрена ручка. Выбор среди 5 ступеней мощности помогает уменьшить расходы на электричество. Звуковой сигнал оповещает, что домашняя ассистентка завершила выполнение заданного режима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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