Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-MM208BA 20л. 800Вт черный
Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA объемом 20 л поддерживает автоматические программы, которые осуществляют приготовление различных блюд. Со встроенной подсветкой пользователи могут контролировать выполнение поставленной задачи. Для доступа к параметрам достаточно воспользоваться поворотными переключателями. Микроволновая печь HAIER HMB-MM208BA обладает блокировкой, не позволяющей детям внести коррективы в настройки. Для открытия навесной дверцы предусмотрена ручка. Выбор среди 5 ступеней мощности помогает уменьшить расходы на электричество. Звуковой сигнал оповещает, что домашняя ассистентка завершила выполнение заданного режима.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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