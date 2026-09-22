Top.Mail.Ru
Чайник электрический StarWind SKG2116 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический StarWind SKG2116

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1700
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719900
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1700
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG2116

Представьте, как каждое утро в вашем доме начинается с маленького волшебства. Чайник Starwind SKG2116 — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий элемент декора и источник вдохновения для ваших ежедневных ритуалов. Его продуманный дизайн и передовые технологии превращают обычный процесс в завораживающее зрелище, даря эстетическое удовольствие и безупречный результат. С первого взгляда чайник покоряет своим элегантным и современным видом. Его корпус, выполненный из высокопрочного закаленного стекла, выглядит невесомым и утонченным. Но за этой хрупкой внешностью скрывается надежность и долговечность. Сквозь прозрачные стенки вы можете наблюдать за завораживающим танцем пузырьков, что делает ожидание закипания воды моментом релаксации. А когда вы включаете чайник, мягкая синяя подсветка воды при работе создает в кухне особенную, почти магическую атмосферу, особенно заметную в утренние или вечерние часы. Этот чайник создан для тех, кто ценит не только красоту, но и скорость. Мощность 1700 Вт обеспечивает невероятно быстрое кипячение. Большая порция воды объемом 1.8 литра будет готова к приготовлению вашего любимого кофе или чая буквально за считанные минуты, экономя ваше драгоценное время перед работой или во время приема гостей. Вам больше не придется долго ждать, чтобы насладиться горячим ароматным напитком. Безопасность и удобство использования продуманы здесь до мелочей. Закрытая спираль нагревательного элемента, скрытая под дном, обеспечивает быстрый нагрев и значительно упрощает уход. На стенке колды четко нанесена мерная шкала — индикатор уровня воды, который позволяет без труда налить ровно столько воды, сколько вам нужно в данный момент, экономя электроэнергию. Яркая индикация включения всегда просигнализирует о том, что прибор работает. А функция автоотключения сработает не только когда вода закипит, но и если вы случайно снимете чайник с подставки до окончания процесса, что делает его идеальным выбором для семьи с детьми. Чайник Starwind SKG2116 — это гармония формы и содержания. Он станет стильным акцентом на любой кухне, будь то классический интерьер или ультрасовременный лофт. Его легко мыть благодаря отсутствию труднодоступных мест, а компактная подставка с отмоткой шнура позволяет легко разместить его даже на самой маленькой кухонной поверхности. Это умное приобретение для тех, кто привык окружать себя красивыми и технологичными вещами, делающими жизнь комфортнее и ярче. Начните свой день с прекрасного — с чашки идеально заваренного чая, приготовленного с помощью этого удивительного прибора.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG2116




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Мощность, Вт
1700
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, как каждое утро в вашем доме начинается с маленького волшебства. Чайник Starwind SKG2116 — это не просто прибор для кипячения воды, а настоящий элемент декора и источник вдохновения для ваших ежедневных ритуалов. Его продуманный дизайн и передовые технологии превращают обычный процесс в завораживающее зрелище, даря эстетическое удовольствие и безупречный результат. С первого взгляда чайник покоряет своим элегантным и современным видом. Его корпус, выполненный из высокопрочного закаленного стекла, выглядит невесомым и утонченным. Но за этой хрупкой внешностью скрывается надежность и долговечность. Сквозь прозрачные стенки вы можете наблюдать за завораживающим танцем пузырьков, что делает ожидание закипания воды моментом релаксации. А когда вы включаете чайник, мягкая синяя подсветка воды при работе создает в кухне особенную, почти магическую атмосферу, особенно заметную в утренние или вечерние часы. Этот чайник создан для тех, кто ценит не только красоту, но и скорость. Мощность 1700 Вт обеспечивает невероятно быстрое кипячение. Большая порция воды объемом 1.8 литра будет готова к приготовлению вашего любимого кофе или чая буквально за считанные минуты, экономя ваше драгоценное время перед работой или во время приема гостей. Вам больше не придется долго ждать, чтобы насладиться горячим ароматным напитком. Безопасность и удобство использования продуманы здесь до мелочей. Закрытая спираль нагревательного элемента, скрытая под дном, обеспечивает быстрый нагрев и значительно упрощает уход. На стенке колды четко нанесена мерная шкала — индикатор уровня воды, который позволяет без труда налить ровно столько воды, сколько вам нужно в данный момент, экономя электроэнергию. Яркая индикация включения всегда просигнализирует о том, что прибор работает. А функция автоотключения сработает не только когда вода закипит, но и если вы случайно снимете чайник с подставки до окончания процесса, что делает его идеальным выбором для семьи с детьми. Чайник Starwind SKG2116 — это гармония формы и содержания. Он станет стильным акцентом на любой кухне, будь то классический интерьер или ультрасовременный лофт. Его легко мыть благодаря отсутствию труднодоступных мест, а компактная подставка с отмоткой шнура позволяет легко разместить его даже на самой маленькой кухонной поверхности. Это умное приобретение для тех, кто привык окружать себя красивыми и технологичными вещами, делающими жизнь комфортнее и ярче. Начните свой день с прекрасного — с чашки идеально заваренного чая, приготовленного с помощью этого удивительного прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический StarWind SKG2116 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...