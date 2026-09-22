Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка
2LP — ограниченный тираж синего винила плотностью 180 г. Тираж всего 1000 экземпляров. Альбом « Momentum » известного джазового исполнителя Билла Эванса – концертный альбом 1972 года, записанный на концерте в Stadsschouwburg в Гронингене, Нидерланды. В состав трио, помимо Билла Эванса (фортепиано), входят Эдди Гомес (бас) и Марти Морель (ударные). Ансамбль исполняет композиции Билла Эванса, « Nardis » Майлза Дэвиса и « What Are You Doing The Rest Of Your Life » Мишеля Леграна. Альбом получил престижную немецкую премию Preis Der Deutschen Schallplattenkritik. «Momentum» выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров на синем виниле.
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