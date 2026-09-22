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The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка

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The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 2
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 3
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 4
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 5
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 6
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 7
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 8
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 9
The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 2
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 3
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 4
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 5
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 6
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 7
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 8
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 9
  • The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Трек-лист
London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy G
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy Gun, English Civil War, The Call Up, Hitsville Uk, Radio Clash



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029470611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Hits Back
Жанр
Регги
Трек-лист
London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy G
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: London Calling, Safe European Home, Know Your Rights, (White Man) In Hammersmith Palais, Janie Jones, The Guns Of Brixton, Train In Vain, Bankrobber, Wrong 'Em Boyo, The Magnificent Seven, Police On My Back, Rock The Casbah, Career Opportunities, Police & Thieves, Somebody Got Murdered, Brand New Cadillac, Clampdown, Ghetto Defendent, Armagideon Time, Stay Free, I Fought The Law, Straight To Hell, Should I Stay Or Should I Go, Garageland, White Riot, Complete Control, Clash City Rockers, Tommy Gun, English Civil War, The Call Up, Hitsville Uk, Radio Clash


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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