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Чайник электрический BQ KT2026S Синий купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ KT2026S Синий

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Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 1
Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 2
Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 3
Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 4
Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 5
Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 270 x 226
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT2026S Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719788
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 270 x 226
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х20
Вес, кг.
1.43

Описание товара Чайник электрический BQ KT2026S Синий

Чайник электрический BQ KT2026S Синий идеально подходит для повседневного приготовления чая или кофе в семье, где ценят быстроту и удобство. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,8 л позволяет разогреть напиток для 45 человек сразу. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и лёгкий уход, а индикатор уровня воды помогает точно контролировать заполнение без лишних хлопот. Этот электрочайник сочетает практичные функции для безопасного использования: автоотключение срабатывает сразу после закипания или при снятии с подставки, предотвращая перегрев. Скрытый нагревательный элемент не контактирует с водой, что упрощает чистку и исключает накипь на ТЭНе. Вращение на 360 градусов позволяет удобно ставить чайник с любой стороны, а отсек для шнура длиной 80 см помогает компактно хранить его на кухне. Защита класса I минимизирует риски поражения током, делая модель надёжной для дома. Чайник электрический средний по размеру с габаритами 226270155 мм и весом 1,2 кг легко помещается на любой полке и подходит для небольших кухонь. Чайник электрический металлический станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой: в комплекте идут подставка, руководство и гарантийный талон. Электрический чайник BQ подойдёт семьям или одиноким пользователям, ценящим индикатор включения для контроля процесса и общую энергоэффективность без лишних затрат.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT2026S Синий




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
синий
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.8
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
155 x 270 x 226
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический BQ KT2026S Синий идеально подходит для повседневного приготовления чая или кофе в семье, где ценят быстроту и удобство. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,8 л позволяет разогреть напиток для 45 человек сразу. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и лёгкий уход, а индикатор уровня воды помогает точно контролировать заполнение без лишних хлопот. Этот электрочайник сочетает практичные функции для безопасного использования: автоотключение срабатывает сразу после закипания или при снятии с подставки, предотвращая перегрев. Скрытый нагревательный элемент не контактирует с водой, что упрощает чистку и исключает накипь на ТЭНе. Вращение на 360 градусов позволяет удобно ставить чайник с любой стороны, а отсек для шнура длиной 80 см помогает компактно хранить его на кухне. Защита класса I минимизирует риски поражения током, делая модель надёжной для дома. Чайник электрический средний по размеру с габаритами 226270155 мм и весом 1,2 кг легко помещается на любой полке и подходит для небольших кухонь. Чайник электрический металлический станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой: в комплекте идут подставка, руководство и гарантийный талон. Электрический чайник BQ подойдёт семьям или одиноким пользователям, ценящим индикатор включения для контроля процесса и общую энергоэффективность без лишних затрат.
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Отзывы


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