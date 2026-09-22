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Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный

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Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 3
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 4
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 5
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 6
Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 240 х 160
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 3
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 4
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 5
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 6
  • Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719776
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 240 х 160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.06

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный

Чайник электрический BQ KT1725SW Сталь-Чёрный идеально вписывается в повседневную рутину на кухне, где требуется быстрый нагрев воды для чая или кофе. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,7 л позволяет приготовить напитки для всей семьи без лишних перезаполнений. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, сохраняя эстетичный вид даже при интенсивном использовании. Электрочайник оснащён скрытым нагревательным элементом, который предотвращает контакт с накипью и упрощает уход, а съёмный фильтр против накипи легко очищается под проточной водой. Индикатор уровня воды и включения помогают контролировать процесс, а автоотключение срабатывает сразу после закипания, минимизируя риск перегрева. Вращение на подставке 360 градусов позволяет удобно снимать чайник электрический средний одной рукой, а отсек для хранения шнура длиной 75 см делает хранение компактным. Защита класса I гарантирует безопасность от поражения током при работе от сети 220240 В и частоты 50/60 Гц. Чайник электрический металлический подойдёт для небольших семей или офисов, где ценится надёжность и простота в эксплуатации, особенно при габаритах 215240160 мм и весе 0,8 кг. Электрический чайник BQ комплектуется подставкой, руководством по эксплуатации и гарантийным талоном, что облегчает установку и обслуживание. Уровень шума остаётся низким во время работы, позволяя использовать его в тихой обстановке без помех.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 240 х 160
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический BQ KT1725SW Сталь-Чёрный идеально вписывается в повседневную рутину на кухне, где требуется быстрый нагрев воды для чая или кофе. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,7 л позволяет приготовить напитки для всей семьи без лишних перезаполнений. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, сохраняя эстетичный вид даже при интенсивном использовании. Электрочайник оснащён скрытым нагревательным элементом, который предотвращает контакт с накипью и упрощает уход, а съёмный фильтр против накипи легко очищается под проточной водой. Индикатор уровня воды и включения помогают контролировать процесс, а автоотключение срабатывает сразу после закипания, минимизируя риск перегрева. Вращение на подставке 360 градусов позволяет удобно снимать чайник электрический средний одной рукой, а отсек для хранения шнура длиной 75 см делает хранение компактным. Защита класса I гарантирует безопасность от поражения током при работе от сети 220240 В и частоты 50/60 Гц. Чайник электрический металлический подойдёт для небольших семей или офисов, где ценится надёжность и простота в эксплуатации, особенно при габаритах 215240160 мм и весе 0,8 кг. Электрический чайник BQ комплектуется подставкой, руководством по эксплуатации и гарантийным талоном, что облегчает установку и обслуживание. Уровень шума остаётся низким во время работы, позволяя использовать его в тихой обстановке без помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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