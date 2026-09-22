Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый
Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивающей высокую степень защиты от деформаций, устойчивость к окислению и высоким температурам. Дизайн с LCD дисплеем подчеркивает функциональность чайника и придает ему особый шарм. Многоуровневая система нагрева воды позволит вам выбирать температуру в диапазоне от 40°C до 100°C. Благодаря функции поддержания заданной температуры вам больше не понадобится повторное кипячение – это сэкономит ваше личное время и сократит расходы на электроэнергию. Для очистки воды от накипи в носике установлен съемный сетчатый фильтр, задерживающий любые частички накипи и предотвращающий их попадание в чашку. Фильтр легко снимается и так же легко промывается под струей проточной воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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