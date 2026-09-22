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Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный купить с доставкой в Москве
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Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный

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Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 1
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 2
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 3
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 4
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 5
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 6
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 7
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 8
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 9
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 10
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 11
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 12
Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 1
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 2
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 3
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 4
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 5
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 6
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 7
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 8
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 9
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 10
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 11
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 12
  • Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719751
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
бордовый, черный
Объём резервуара для воды
360
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х14
Вес, кг.
1.47

Описание товара Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный

Представляем вашему вниманию утюг BQ — идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный в элегантных и современных бордовом и черном цветах, этот утюг станет не только незаменимым помощником в вашем доме, но и стильным дополнением вашего интерьера. Модель весит лишь 1,3 кг, что обеспечивает удобство использования, позволяя легко маневрировать утюгом по поверхности ткани. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м, предоставляя достаточную свободу перемещения и удобство в использовании даже на большом расстоянии от розетки. С максимальной мощностью в 2600 Вт утюг BQ гарантирует быстрое и эффективное разглаживание складок, а керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Резервуар для воды объемом 360 мл позволяет дольше обходиться без дозаправки, что особенно удобно для многоступенчатой глажки. Функция парового удара позволяет утюгу справляться даже с самыми стойкими складками, придавая вашим вещам идеальный вид. Произведенный в Китае, этот утюг обеспечивает высокое качество и надежность, характерные для бренда BQ. Утюг BQ — это ваш надежный партнер для ежедневных задач по уходу за одеждой, который совмещает в себе мощность, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
бордовый, черный
Объём резервуара для воды
360
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию утюг BQ — идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный в элегантных и современных бордовом и черном цветах, этот утюг станет не только незаменимым помощником в вашем доме, но и стильным дополнением вашего интерьера. Модель весит лишь 1,3 кг, что обеспечивает удобство использования, позволяя легко маневрировать утюгом по поверхности ткани. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м, предоставляя достаточную свободу перемещения и удобство в использовании даже на большом расстоянии от розетки. С максимальной мощностью в 2600 Вт утюг BQ гарантирует быстрое и эффективное разглаживание складок, а керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Резервуар для воды объемом 360 мл позволяет дольше обходиться без дозаправки, что особенно удобно для многоступенчатой глажки. Функция парового удара позволяет утюгу справляться даже с самыми стойкими складками, придавая вашим вещам идеальный вид. Произведенный в Китае, этот утюг обеспечивает высокое качество и надежность, характерные для бренда BQ. Утюг BQ — это ваш надежный партнер для ежедневных задач по уходу за одеждой, который совмещает в себе мощность, стиль и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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