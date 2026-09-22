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Характеристики
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
Белый, Рисунок
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719739
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Описание товара Термопот Blackton Bt TP535 Roses (Белый с розами)
Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Blackton Bt TP535 - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее температуры на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Blackton Bt TP535 Roses имеет мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Термопот имеет оптимальный большой объем 5 литра. Дополнительным преимуществом термопота Blackton Bt TP535 Roses является 3 способа подачи воды: при наличии электричества нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления, при отсутствии электричества с помощью ручного насоса (помпы). Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды.
Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Blackton Bt TP535 - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее температуры на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Blackton Bt TP535 Roses имеет мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Термопот имеет оптимальный большой объем 5 литра. Дополнительным преимуществом термопота Blackton Bt TP535 Roses является 3 способа подачи воды: при наличии электричества нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления, при отсутствии электричества с помощью ручного насоса (помпы). Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды.
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