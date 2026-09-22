Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
3 360 руб.
5 310
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720175
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Описание товара Термопот Sonnen TP-60, 6л, 900 Вт, черный/серебро
Термопот SONNEN TP-60 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков.
Объем термопота SONNEN TP-60 составляет 6 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для большой семьи или офиса. Воду можно наливать тремя способами: электронасосом, ручной помпой и нажимом кружкой. На верхней части расположена панель управления, с помощью которой можно налить или повторно нагреть воду. Также на ней размещены LED-индикаторы, которые загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду.
На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом.
Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.
Термопот SONNEN TP-60 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков.
Объем термопота SONNEN TP-60 составляет 6 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для большой семьи или офиса. Воду можно наливать тремя способами: электронасосом, ручной помпой и нажимом кружкой. На верхней части расположена панель управления, с помощью которой можно налить или повторно нагреть воду. Также на ней размещены LED-индикаторы, которые загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду.
На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом.
Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.
Термопот Sonnen TP-60, 6л, 900 Вт, черный/серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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