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Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный

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Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 7
Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 7
  • Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494056
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/85/95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х24
Вес, кг.
2.4

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный

Термопот КТ-2508 с ручкой для переноски служит для кипячения и поддержания t воды на заданном уровне с помощью периодического включения и отключения нагрева. t воды контролируется термодатчиком. Прибор будет держать установленную t, пока его не отключат. Электроника термопота отслеживает t воды в резервуаре и при несоответствии с выбранной t включается или выключается нагрев. При нажатии кнопки «Старт» включается водяной насос (помпа), который качает воду со дна резервуара в носик, в затем в вашу кружку. Термопот может не только вскипятить воду, но и нагревать до t 45, 55, 85, 95 °С для заваривания различных сортов чая, кофе, для подогрева детского питания. Есть функция «Замок» от случайного нажатия и получения ожога. Термопот имеет двойные стенки и резиновый уплотнитель на внутренней металлической части крышки. Это обеспечивает долгое сохранение тепла и экономию электроэнергии. Ёмкость резервуара 4 л, такого объёма хватит на 13 кружек чая ёмкостью 300 мл.

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/85/95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот КТ-2508 с ручкой для переноски служит для кипячения и поддержания t воды на заданном уровне с помощью периодического включения и отключения нагрева. t воды контролируется термодатчиком. Прибор будет держать установленную t, пока его не отключат. Электроника термопота отслеживает t воды в резервуаре и при несоответствии с выбранной t включается или выключается нагрев. При нажатии кнопки «Старт» включается водяной насос (помпа), который качает воду со дна резервуара в носик, в затем в вашу кружку. Термопот может не только вскипятить воду, но и нагревать до t 45, 55, 85, 95 °С для заваривания различных сортов чая, кофе, для подогрева детского питания. Есть функция «Замок» от случайного нажатия и получения ожога. Термопот имеет двойные стенки и резиновый уплотнитель на внутренней металлической части крышки. Это обеспечивает долгое сохранение тепла и экономию электроэнергии. Ёмкость резервуара 4 л, такого объёма хватит на 13 кружек чая ёмкостью 300 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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