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Термопот BQ TP400 Черный купить с доставкой в Москве
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Термопот BQ TP400 Черный

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Термопот BQ TP400 Черный - фото 1
Термопот BQ TP400 Черный - фото 2
Термопот BQ TP400 Черный - фото 3
Термопот BQ TP400 Черный - фото 4
Термопот BQ TP400 Черный - фото 5
Термопот BQ TP400 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 1
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 2
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 3
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 4
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 5
  • Термопот BQ TP400 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719733
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Характеристики

Бренд
BQ
Цвет
черный
Температурные режимы, °С
100°C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х27
Вес, кг.
2.69

Описание товара Термопот BQ TP400 Черный

Термопот BQ TP400 с мощностью 900 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру длительное время. Объем резервуара для воды равен 4 л. Вода подается при помощи нажатия чашкой на клапан, с электрической и ручной помпы.

Отзывы о товаре Термопот BQ TP400 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Цвет
черный
Температурные режимы, °С
100°C
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот BQ TP400 с мощностью 900 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру длительное время. Объем резервуара для воды равен 4 л. Вода подается при помощи нажатия чашкой на клапан, с электрической и ручной помпы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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