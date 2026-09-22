Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой
Пылесос BQ VC1810C в голубом цвете предназначен для сухой уборки. За счет мощности всасывания 380 Вт он устраняет мусор на полу и ковровых покрытиях, справляется с шерстью и волосами. В комплект входят насадка для пола и ковра, узкая насадка для уборки в труднодоступных местах и щетка для мебели. Пылесос BQ VC1810C дополнен НЕРА-фильтром для очищения воздуха от мелкой пыли и аллергенов. Если фильтр загрязнился, его можно помыть и вставить обратно. Контейнер емкостью 2.5 литров не потребуется часто опустошать при использовании пылесоса в 2-3-комнатной квартире. Трубу можно укоротить для удобства уборки в маленьком помещении и удлинить для сбора мусора в просторной комнате. Пятиметровый шнур не ограничивает свободу передвижения. После уборки он автоматически сматывается и прячется в корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M2110SB (VC18M2110SB/EV)
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21A0SB
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитПылесос Samsung VC3100K VC18M3160VG
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитПылесос Samsung VC20M257AWR
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M3120VB с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M31A0HP
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитПылесос Samsung SC-18M21D0VG
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885HH3P
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 550 руб.2388 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой