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Миксер планетарный BQ-MX440 Синий купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный BQ-MX440 Синий

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Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 1
Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 2
Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 3
Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 4
Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 5
Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1100
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 1
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 2
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 3
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 4
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 5
  • Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719637
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1100
Число скоростей
5
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадка для смешивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х27
Вес, кг.
4.27

Описание товара Миксер планетарный BQ-MX440 Синий

Миксер BQ — идеальное решение для кухонных задач, сочетающее в себе современный дизайн и отличную функциональность. Эта модель представляет собой планетарный миксер, который обеспечит равномерное смешивание ингредиентов благодаря своим продуманным характеристикам. Корпус устройства выполнен из высококачественного металла и пластика, что гарантирует надежность и долговечность использования. Стильный синий цвет корпуса добавляет яркий акцент в интерьер любой кухни. С мощностью 1100 Вт этот миксер способен справиться с любыми задачами: от замешивания теста до взбивания воздушных кремов. Пять скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс приготовления, подбирая оптимальный режим для различных ингредиентов. Миксер оснащен чашей из нержавеющей стали объемом 4 литра, которая позволяет работать с большими объемами продуктов. Высокопрочный материал чаши гарантирует её долгий срок службы и легкость в уходе. В комплекте с миксером идут три многофункциональные насадки, расширяющие возможности использования устройства. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, обеспечивая удобство подключения к сети без ограничений в движении. С весом всего 3,6 кг, миксер BQ отличается компактностью и простотой в хранении. Эта модель станет надежным помощником на кухне, радующим стабильным результатом и легкостью в использовании.

Отзывы о товаре Миксер планетарный BQ-MX440 Синий




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1100
Число скоростей
5
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4 л
Количество насадок
3
Развернуть
Насадки
венчик для взбивания, крюк для замешивания теста, насадка для смешивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ — идеальное решение для кухонных задач, сочетающее в себе современный дизайн и отличную функциональность. Эта модель представляет собой планетарный миксер, который обеспечит равномерное смешивание ингредиентов благодаря своим продуманным характеристикам. Корпус устройства выполнен из высококачественного металла и пластика, что гарантирует надежность и долговечность использования. Стильный синий цвет корпуса добавляет яркий акцент в интерьер любой кухни. С мощностью 1100 Вт этот миксер способен справиться с любыми задачами: от замешивания теста до взбивания воздушных кремов. Пять скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс приготовления, подбирая оптимальный режим для различных ингредиентов. Миксер оснащен чашей из нержавеющей стали объемом 4 литра, которая позволяет работать с большими объемами продуктов. Высокопрочный материал чаши гарантирует её долгий срок службы и легкость в уходе. В комплекте с миксером идут три многофункциональные насадки, расширяющие возможности использования устройства. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, обеспечивая удобство подключения к сети без ограничений в движении. С весом всего 3,6 кг, миксер BQ отличается компактностью и простотой в хранении. Эта модель станет надежным помощником на кухне, радующим стабильным результатом и легкостью в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный BQ-MX440 Синий - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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