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Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной

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Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 1
Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 2
Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 3
Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 4
Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 3
  • Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 4
  • Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х14
Вес, кг.
1.98

Описание товара Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной

Электрогриль BQ — это современное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Гриль оснащен антипригарным покрытием, что позволяет готовить с минимальным количеством масла и облегчает уход за устройством. Компактный и легкий — весит всего 1,8 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Корпус гриля выполнен из надежного металла, сочетающий изысканные оттенки серебристого и черного. Мощный нагревательный элемент в 1600 Вт способствует равномерному и быстрому приготовлению блюд. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования, а ручная регулировка температуры позволяет подобрать оптимальный режим для каждого рецепта. Электрогриль BQ легко трансформируется в барбекю благодаря открытию на 180°, что расширяет возможности приготовления и делает его идеальным для веселых вечеринок и семейных ужинов. Съемные пластины упрощают процесс очистки, а поддон для жира и сока позволяет сохранять рабочую поверхность кухни чистой. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что достаточно для удобного размещения гриля на кухоне. Выбирайте электоргриль BQ — надежного помощника в приготовлении ваших любимых блюд каждый день.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ — это современное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Гриль оснащен антипригарным покрытием, что позволяет готовить с минимальным количеством масла и облегчает уход за устройством. Компактный и легкий — весит всего 1,8 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Корпус гриля выполнен из надежного металла, сочетающий изысканные оттенки серебристого и черного. Мощный нагревательный элемент в 1600 Вт способствует равномерному и быстрому приготовлению блюд. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования, а ручная регулировка температуры позволяет подобрать оптимальный режим для каждого рецепта. Электрогриль BQ легко трансформируется в барбекю благодаря открытию на 180°, что расширяет возможности приготовления и делает его идеальным для веселых вечеринок и семейных ужинов. Съемные пластины упрощают процесс очистки, а поддон для жира и сока позволяет сохранять рабочую поверхность кухни чистой. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что достаточно для удобного размещения гриля на кухоне. Выбирайте электоргриль BQ — надежного помощника в приготовлении ваших любимых блюд каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной - по цене 1850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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