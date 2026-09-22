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Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый

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Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 1
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 2
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 3
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 4
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 5
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 6
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 7
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 8
Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, зеленый
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 1
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 2
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 3
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 4
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 5
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 6
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 7
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 8
  • Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719547
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
белый, зеленый
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
время непрерывной работы 30 сек.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х8
Вес, г.
518

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый

Погружной блендер Blackton Bt HB400Pзеленого цвета работает на 2 скоростях, менять которые можно с помощью кнопок на корпусе. При включенном турборежиме прибор будет перерабатывать продукт с максимальной скоростью вращения 14000 об/мин, что будет полезно при смешивании пюре в однородную массу без комков или взбивании сливок. Блендер Blackton Bt HB400P имеет единую насадку, которую можно снять для мытья и более компактного хранения. Непрерывно прибор может работать на протяжении 30 секунд без перегрева. От поражения электрическим током и коротких замыканий блендер имеет защиту. Для подвешивания устройства на крючок есть специальная петля.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB400P Белый-Зеленый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
пластик
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
белый, зеленый
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Развернуть
Функции и особенности
время непрерывной работы 30 сек.
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Blackton Bt HB400Pзеленого цвета работает на 2 скоростях, менять которые можно с помощью кнопок на корпусе. При включенном турборежиме прибор будет перерабатывать продукт с максимальной скоростью вращения 14000 об/мин, что будет полезно при смешивании пюре в однородную массу без комков или взбивании сливок. Блендер Blackton Bt HB400P имеет единую насадку, которую можно снять для мытья и более компактного хранения. Непрерывно прибор может работать на протяжении 30 секунд без перегрева. От поражения электрическим током и коротких замыканий блендер имеет защиту. Для подвешивания устройства на крючок есть специальная петля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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