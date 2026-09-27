Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. фиолетово-белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, фиолетовый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, фиолетовый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
до 20 циклов работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х10
Вес, г.
540
Описание товара Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. фиолетово-белый
Портативный блендер Qumo — идеальный помощник для активных и динамичных. Лёгкий корпус весом всего 0,49 кг позволяет брать его с собой куда угодно: на работу, учёбу или на прогулку. Чаша вместимостью 0,34 литра оптимальна для приготовления смузи, коктейля или свежего соуса на одну-две порции. Прочный пластик чаши и ножи из нержавеющей стали справляются даже с твёрдыми ингредиентами. Одно насадка в комплекте делает использование простым и интуитивно понятным. Стильное сочетание фиолетового и белого цветов добавит яркости кухне или спортзалу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
портативный
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый, фиолетовый
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.34
Количество скоростей / режимов
1
Развернуть
Функции и особенности
до 20 циклов работы
Страна производитель
Китай
Портативный блендер Qumo — идеальный помощник для активных и динамичных. Лёгкий корпус весом всего 0,49 кг позволяет брать его с собой куда угодно: на работу, учёбу или на прогулку. Чаша вместимостью 0,34 литра оптимальна для приготовления смузи, коктейля или свежего соуса на одну-две порции. Прочный пластик чаши и ножи из нержавеющей стали справляются даже с твёрдыми ингредиентами. Одно насадка в комплекте делает использование простым и интуитивно понятным. Стильное сочетание фиолетового и белого цветов добавит яркости кухне или спортзалу.
Портативный блендер QUMO Active Lifestyle, 340 мл., беспроводной, 22000об/м. фиолетово-белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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