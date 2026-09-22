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John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка

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John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719440
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Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478371004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Jazz
Трек-лист
Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка

Альбом Джона Колтрейна "A Love Supreme" был выпущен в эпоху, когда альбомы выходили как в моно-, так и в стереоформате. Для многих ностальгирующих по аудиозаписям стереофонический микс не всегда является лучшим; они предпочитают мощные, лаконичные моно версии. В честь своего 60-летия этот джазовый шедевр впервые за 50 лет выходит в оригинальном монофоническом варианте. Отреставрированный Райаном К. Смитом с оригинальных аналоговых лент, отпечатанный на 180-граммовом виниле RTI и в обложке gatefold. Испытайте удивительный эффект "A Love Supreme" в моно, красота и привлекательность альбома раскрываются здесь в давно забытом виде.

Отзывы о товаре John Coltrane - A Love Supreme (0602478371004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478371004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Jazz
Трек-лист
Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Джона Колтрейна "A Love Supreme" был выпущен в эпоху, когда альбомы выходили как в моно-, так и в стереоформате. Для многих ностальгирующих по аудиозаписям стереофонический микс не всегда является лучшим; они предпочитают мощные, лаконичные моно версии. В честь своего 60-летия этот джазовый шедевр впервые за 50 лет выходит в оригинальном монофоническом варианте. Отреставрированный Райаном К. Смитом с оригинальных аналоговых лент, отпечатанный на 180-граммовом виниле RTI и в обложке gatefold. Испытайте удивительный эффект "A Love Supreme" в моно, красота и привлекательность альбома раскрываются здесь в давно забытом виде.
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